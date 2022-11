Um casal foi denunciado por perturbação de sossego pelos vizinhos e acabou detido por cultivar pés de maconha dentro de casa. A ocorrência aconteceu na madrugada desta terça-feira (15), na Rua Alfredo Bufren, no Centro de Curitiba.

A Polícia Militar foi acionada durante uma briga do casal, relata o tenente Falcão 10º Batalhão da Polícia Militar.

“Assim que chegamos ao local, vimos a moça gritando com o marido. Era apenas uma discussão, não tinha agressão. De imediato, já vimos um canteiro de plantas, alguns pés de maconha. Indagamos os moradores sobre as plantas. Disseram que plantam para consumo e que tinham mais uma pequena quantidade no local”,