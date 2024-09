A família que morreu em um acidente na BR-280, na manhã desta terça-feira (24), retornava da praia. Os moradores de Pato Branco, no sudoeste do Paraná, passavam por Porto União, quando bateram de frente com uma carreta. Os cinco ocupantes do Ford Fiesta morreram no local.

Conforme um entrevista do capitão Colla, do Corpo de Bombeiros, ao perfil do Assis repórter, antes deste acidente, um carro da família apresentou problemas mecânicos e precisou ser guinchado.

“Infelizmente um grave acidente acabou vitimando cinco pessoas de uma mesma família. Esta família é de Pato Branco, estava vindo da praia em dois veículos, sendo que um veículo acabou estragando e foi guinchado. Os demais se reuniram em um veículo. Na altura da Lança, esse veículo acabou transitando na contramão e colidindo de frente com uma carreta”, contou o capitão Colla.

Ainda não foram identificadas as vítimas do acidente, porém, já foram confirmados os cinco óbitos, sendo uma criança entre eles.

Acidente na BR-280

O acidente na BR-280 aconteceu por volta das 7h desta terça-feira (24), em Porto União, próximo à divisa entre Paraná e Santa Catarina. Uma carreta e um Ford Fiesta bateram de frente em um trecho de curva, de pista simples, onde é proibida a ultrapassagem.

Os cinco ocupantes que estavam no carro morreram no local. Já o caminhoneiro não teve ferimentos graves e permaneceu no local.