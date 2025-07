Na noite desta terça-feira (22), um grave acidente envolvendo um trem e um ônibus biarticulado mobilizou equipes de resgate na Avenida Paraná, no bairro Boa Vista, em Curitiba-PR. Com o impacto da colisão, o ônibus foi partido ao meio, deixando pelo menos quatro pessoas feridas — felizmente, sem gravidade.

Equipes do Siate foram rapidamente acionadas e prestaram atendimento emergencial às vítimas no local. A Polícia Militar também esteve presente, isolando a área e adotando as medidas cabíveis para garantir a segurança e investigar as circunstâncias do acidente.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a causa da colisão. Testemunhas relataram cenas de pânico, mas destacaram a agilidade das equipes de socorro em atender os feridos.

A ocorrência serve de alerta para a importância da fiscalização nos cruzamentos entre linhas férreas e vias urbanas, especialmente em áreas de grande circulação como a capital paranaense.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DMb_ZATtOpK/?igsh=ZzU0bmVsZWJscWVr