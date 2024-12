Uma criança, de 11 anos, caminhou aproximadamente 3 km para pedir socorro para o pai depois que o carro onde eles estavam caiu em uma represa, em Roncador, no Centro do Paraná. John Vernek Figueira, de 33 anos, não resistiu e morreu no local na noite desta sexta-feira (29).

Conforme o Corpo de Bombeiros, John dirigia um veículo que caiu na represa em uma estrada rural do município. A filha estava com ele, mas conseguiu escapar para pedir ajuda. As causas do acidente ainda não foram informadas.

O corpo da vítima será velado na tarde deste sábado (30), na Capela Mortuária de Roncador. O sepultamento vai ser no domingo (1º), no Cemitério Municipal.

Além disso, deixou uma esposa, três filhos e um enteado. A morte dele causou comoção nos moradores do município. “Estimado e admirado por sua amizade e carisma”.