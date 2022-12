Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem, de 54 anos, foi ejetado da caminhonete e morreu em acidente de trânsito entre três veículos no km 518, da BR-369, em Cascavel, sentido Corbélia, na tarde deste sábado (10). Os socorristas tentaram reanimar a vítima, mas não obtiveram sucesso.

A batida frontal envolveu uma caminhonete Chevrolet S10, um automóvel Renault Sandero e outro Volkswagen Gol. O homem que morreu conduzia a Chevrolet S-10, de cor branca, que era ocupada por mais quatro familiares: filha, de 35 anos, com contusão no crânio; genro, de 34 anos, com contusão no crânio; neta, de 4 anos, com escoriações nas mãos; neto, de 8 anos, com corte em face, e escoriações em dorso e mão esquerda.

O homem recusou encaminhamento médico, já a mulher e os filhos foram encaminhados pelos socorristas até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Veneza.

