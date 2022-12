Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Quase 50 anos se passaram desde a morte de um dos maiores ícones do cinema e dos filmes de artes marciais. Bruce Lee morreu aos 32 anos, em julho de 1973, mas ainda cativa fãs pelo mundo. Um deles é um garoto japonês de apenas 12 anos que ganhou o apelido de “Bruce Lee em miniatura”.

O “fisiculturista” mirim tem causado controvérsia nas redes sociais pela obsessão dele e de seus pais com o astro. O jovem Ryusei Imai tem uma conta ativa no Instagram, com quase 500 mil seguidores, em que ostenta a forma física musculosa

Em entrevista ao Daily Star, ele contou que começou a gostar do ator quando tinha apenas 1 ano. Vendo a paixão do menino pelo astro, os pais o colocaram para treinar kung fu. “Eu quero ser tão legal quanto o Bruce Lee”, disse Imai. “Quero me mover tão rápido quanto ele. Assisti todos os filmes dele desde quando tinha 1 ano e sempre tentei ser como ele”, complementou

