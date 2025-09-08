Uma cena comovente marcou a madrugada desta segunda-feira (8), na saída da BR-277, nas proximidades com a Avenida JK, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. A mãe de Natan Antunes da Rosa – que sofreu um acidente um dia após pegar um carro novo – se desesperou ao ver o filho morto após a colisão. A mulher, abalada, se ajoelhou ao ver a cena e levantou os braços ao céu, orando por Natan.

A imagem do momento de profunda dor foi registrada pelo portal Oops Notícia Foz na Hora e abalou os internautas. Conhecidos da família e também seguidores da página se identificaram e comentaram sobre a tristeza de perder alguém vítima de acidente de trânsito: “As fotos dessa mãezinha de joelhos me quebrou. Acho que não existe dor maior para uma mãe que ter que devolver um filho pra Deus”, escreveu uma internauta.

“Que deus conforte o coração da família. Meu irmão morreu aí em Foz anteontem, 22 anos de idade, enterrei ele aqui em Curitiba, só Deus sabe a dor que a família está sentindo, oro por você, a dor não passa”, comentou outra pessoa.

Acidente foi registrado minutos antes de mãe chegar ao local e ver filho morto

De acordo com as primeiras informações, Natan Antunes da Rosa, de 23 anos, perdeu o controle do veículo, que havia comprado um dia antes, saiu da pista e caiu de um barranco de cerca de 8 metros de profundidade. O Siate chegou a ser acionado, mas a vítima morreu ainda no local.

O jovem seguia sentido Ponte Internacional da Amizade, no Paraguai, quando a colisão foi registrada. Minutos após o acidente, os familiares chegaram no local. O corpo foi encaminahdo para o Instituto Médico Legal.