A megaoperação Todos Por Um envolveu as polícias Civil, Militar e Penal do Paraná, nesta sexta-feira (19). Mais de 150 policiais foram às ruas de dez bairros de Maringá, noroeste do PR, para cumprir 47 mandados judiciais contra uma organização criminosa.

A quadrilha era investigada há mais de dois anos, segundo a polícia, por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Helicópteros sobrevoaram a cidade, cães encontraram drogas escondidas nas residências. O primeiro balanço divulgado no final da manhã aponta que 38 pessoas foram presas na operação, entre flagrantes e cumprimento de mandados. Dois adolescentes foram apreendidos.

Um suspeito morreu em confronto com a PM. Foram apreendidos também seis veículos, dez celulares, três armas, 26 munições, balanças de precisão, dinheiro e drogas.