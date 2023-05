Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na manhã desta sexta-feira (19), um ato de honestidade chamou a atenção dos moradores de Ribeirão Claro, município localizado no estado do Paraná. Um cidadão encontrou uma carteira contendo uma quantia significativa de dinheiro e os documentos do proprietário caída em via pública, e tomou a iniciativa de entregá-la à Polícia Militar.

O fato ocorreu por volta das 11h50, quando o cidadão, cuja identidade não foi revelada, chegou ao Destacamento de Polícia Militar, localizado na rua Coronel Emílio Gomes, no centro da cidade. Ele relatou aos policiais o ocorrido e apresentou uma carteira, que continha um total de R$1.369,90 em dinheiro, juntamente com os documentos do proprietário.

Com base nos documentos encontrados, foi possível identificar o proprietário e entrar em contato com ele. O dono, que também não teve o nome divulgado, foi ao Destacamento da PM onde foi feita a devolução da carteira e de todos os itens encontrados, incluindo o valor em dinheiro. Emocionado pela honestidade do cidadão que encontrou sua carteira, ele expressou sua gratidão e elogiou a atuação da Polícia Militar.

A Polícia Militar também parabenizou o cidadão pelo seu comportamento exemplar e reiterou o compromisso de servir e proteger a comunidade, mantendo a segurança e promovendo a integridade de todos os cidadãos.