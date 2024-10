A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou uma morte no acidente registrado na manhã desta quinta-feira (10), na BR-277, em Balsa Nova, na região de São Luiz do Purunã. A vítima seria um motorista profissional, de 57 anos, que estava em um bitrem. A cabine do veículo foi completamente destruída.

Conforme informações preliminares, pelo menos quatro carros de passeio e oito caminhões se envolveram no acidente, na serra de São Luiz do Purunã, a cerca de dois quilômetros da praça de pedágio.

Além do caminhoneiro que não resistiu, outras oito pessoas ficaram feridas, sendo quatro delas em estado grave. Cerca de 10 ambulâncias atuaram no resgate das vítimas nesta manhã. Os feridos foram encaminhados para hospitais da região.

Ainda segundo informações da PRF, no momento do acidente chovia e havia neblina no local. O engavetamento pode ter sido causado devido às condições climáticas e a baixa visibilidade.