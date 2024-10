Uma batida de um carro contra uma árvore na BR-369, em Cornélio Procópio, no Norte do Paraná, matou a policial civil Adriana Gonçalves e o marido dela, Fred Carnasciali Filho, ambos de 42 anos. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (10).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Toyota Corolla em que o casal estava saiu de pista, após o motorista perder o controle da direção, e bateu contra uma árvore. Chovia no momento da batida.

Ainda conforme a PRF, o Corpo de Bombeiros foi até o local para atender as vítimas, porém os dois já estavam mortos. A Polícia Cívil emitiu uma nota de pesar pelo falecimento:

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) lamenta os falecimentos da agente de polícia judiciária Adriana Gonçalves, de 42 anos, e de seu marido Fred Carnasciali Filho ocorridos nesta quinta-feira (10). Gonçalves entrou na instituição em 2011 e estava lotada na delegacia da PCPR em Congonhinhas, no Norte do Estado. Recentemente, ela completou 13 anos de serviços prestados aos paranaenses. Em luto, a PCPR manifesta os mais profundos sentimentos de solidariedade à família e aos amigos.