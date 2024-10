Um acidente com vários veículos interdita a BR-277, em Balsa Nova, na região de São Luiz do Purunã, entre Curitiba e Ponta Grossa, na manhã desta quinta-feira (10). O engavetamento aconteceu na altura do km 143, a cerca de 2 quilômetros da praça de pedágio.

Um acidente com vários veículos interdita a BR-277, em Balsa Nova, na região de São Luiz do Purunã, entre Curitiba e Ponta Grossa, na manhã desta quinta-feira (10). O engavetamento aconteceu na altura do km 143, a cerca de 2 quilômetros da praça de pedágio.

Devido ao acidente grave na região de São Luiz do Purunã, a BR-277 está totalmente interditada sentido norte do Paraná. Informações preliminares apontam pelo menos 10 vítimas no engavetamento.

Equipes do Cobom, do Samu e da concessionária Via Araucária atuam no atendimento das vítimas. Há bastante neblina no local na manhã desta quinta-feira (10).