Câmeras de segurança registraram um grave acidente em Marialva, no norte do Paraná, nesta segunda-feira (16). Nas imagens é possível ver o momento em que uma moto colide em um carro e com o impacto, a moto pega fogo e o motociclista vai parar em cima do veículo.

Mesmo com o forte impacto, o motociclista sofreu ferimentos moderados e foi socorrido e o estado de saúde é considerado estável, conforme informações do portal TN Online.