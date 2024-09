O Paraná está em alerta de temporal com rajadas de vento de até 85 km/h nesta segunda-feira (16). A circulação de ventos causada pelo afastamento de uma frente fria deve manter o tempo instável no estado durante a semana.

Conforme o ClimaTempo, a previsão para terça-feira (17) aponta para risco de garoas, com baixas temperaturas em Curitiba e no litoral paranaense. Contudo, os ventos voltam a favorecer o aumento das instabilidades, trazendo pancadas de chuva para todo o estado na quarta-feira (18).

Na quinta-feira (19), o tempo firme retorna ao centro, norte e parte leste do Paraná, mas a circulação de ventos ainda pode provocar chuvas no extremo sul do estado. Na sexta-feira, uma nova frente fria deve causar mais instabilidade em todo o estado, com chuvas irregulares e temperaturas amenas.

O Paraná terá uma semana marcada por variações climáticas intensas, com períodos de melhora seguidos por novas entradas de umidade e frio. Atenção especial para o litoral e a capital, que enfrentarão chuvas persistentes e rajadas de vento.