Um acidente na PR-439 em Santo Antônio da Platina/PR, nas proximidades do Arroz Dilma, deixou um motociclista ferido na noite desta quarta-feira (22). A colisão envolveu uma Honda Bis e um GM Corsa.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a moto foi atingida pelo carro, que realizava uma conversão para entrar na cidade. O motociclista, de 40 anos, foi encaminhado ao Pronto-Socorro com ferimentos médios. O condutor do carro, de 44 anos, não se feriu. Ele fez o teste do bafômetro, que resultou negativo.