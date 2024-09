O motorista de uma ambulância morreu após colidir com um caminhão acidentado na PRC-373 em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná

A vítima foi identificada como Renilson C. M, de 36 anos. Ele trabalhava na Prefeitura Municipal de Arapoti, nos Campos Gerais, e também era locutor de rádio.

A passageira da ambulância, uma mulher de 51 anos, teve ferimentos graves, e o caminhoneiro, de 23 anos, não se feriu.

O acidente aconteceu por volta das 20h20 de quarta-feira (11) no km 169 da rodovia, nas proximidades do entroncamento entre a PR-151 e a BR-376.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a ambulância de Arapoti trafegava no sentido PR-151 quanto bateu em um caminhão de Castro que estava parado no mesmo sentido porque havia acabado de colidir com uma defensa metálica.

De acordo com a PRE, Renilson não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo dele foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o velório do motorista.

A passageira da ambulância foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Universitário Regional da Universidade Estadual de Ponta Grossa (HU-UEPG). Na manhã desta quinta-feira (12) a assessoria do hospital informou que ela está internada em leito clínico, estável.

A prefeitura municipal de Arapoti decretou luto oficial de três dias devido à morte do servidor.

“Perdemos um amigo e um profissional. Renilson era uma pessoa alegre e solidária, que não media esforços para o exercício de sua função na Saúde, na qual estava há nove anos. No âmbito administrativo, já tomamos as providências necessárias e assistência à família. Neste momento de luto, prestamos e registramos nossas condolências e solidariedade aos familiares e amigos. Que Deus lhes dê conforto e força para superar esse momento de dor”, disse o Município, em nota.