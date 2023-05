Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem morreu e outro ficou ferido após o capotamento de um carro na Rua Pedro Zielinski, na região do bairro Campestre, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, na madrugada deste domingo (7). O veículo saiu da pista e capotou várias vezes, parando em um matagal. O acidente foi registrado por volta das 00h30.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros à Radio Plug, o homem que morreu tinha aproximadamente 45 anos e, com o impacto da colisão, foi ejetado do veículo, um carro modelo Gol. O outro ocupante, de 40 anos, teve ferimentos moderados, foi socorrido e encaminhado para o hospital.

Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente.