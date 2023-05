Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As inscrições para o concurso da eleição da Rainha Exposição-Feira Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro (Efapi Expo 2023) serão abertas a partir da próxima segunda-feira, dia 08.

Podem participar do concurso meninas com idade entre 16 e 31 anos com residência fixa em Santo Antônio da Platina comprovada a mais de um ano. A inscrição será gratuita e realizada presencialmente até o dia 08 de junho no horário das 08h ás 11h e das 13h às 16h, no Departamento Municipal de Cultura, localizado na Casa da Cultura. O regulamento completo com todos os requisitos para participação das candidatas está disponível no local da inscrição e nas redes sociais oficiais da feira (@efapiexpo).

O concurso tem como objetivo escolher a representante que irá divulgar e promover a 51ª EFAPI-2023 através da escolha da Rainha, Madrinha, Princesa, Simpatia e Garota Country e demais categorias. O evento é uma realização da Sociedade Rural do Norte Pioneiro com apoio da Prefeitura de Santo Antônio da Platina.

A eleição está prevista para o dia 05 de agosto com entrada gratuita para toda população.