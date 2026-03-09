O número de feminicídios no Paraná mantém tendência de queda e registra uma redução de quase 40% no mês de janeiro de 2026 com relação ao mesmo mês do ano passado. Foram oito ocorrências registradas no Estado em janeiro deste ano contra 13 no mesmo período de 2025.

Outro crime que também registrou redução no Paraná foi o de estupros, que teve queda de mais de 21%, saindo de 549 casos em janeiro de 2025 para 430 no mesmo mês de 2026.

Já a violência doméstica contra a mulher teve uma pequena redução, de menos de 1%, caindo de 6.722 para 6.687 ocorrências no mesmo período. Embora seja pequena a queda percentual, são 35 casos a menos e essa redução acontece em um momento em que as mulheres estão se conscientizando cada vez mais e registrando os casos de violência, reduzindo a subnotificação.

“Embora toda morte nos cause tristeza sempre, a curva de queda nos mostra que estamos no caminho certo e vamos prosseguir trabalhando com toda a sociedade para reduzir a zero esse tipo de crime terrível”, afirma o secretário da Segurança do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira.

“O trabalho de combate à violência contra mulher tem sempre dois lados em paralelo: o primeiro é o trabalho policial de proteção e investigação, o outro é a conscientização da população. No âmbito do Programa Mulher Segura levamos informações às mulheres sobre os seus direitos e sobre a rede de proteção oferecida pelo Estado para que ela saia da situação de violência”, ressalta.

SEGURANÇA E INFORMAÇÃO – O programa Mulher Segura já atingiu quase 224 mil pessoas em todo o Paraná com palestras sobre igualdade e respeito entre homens e mulheres, conscientização em relação à cultura do machismo e suas consequências, como agressões físicas, violência psicológica e, em casos extremos, o feminicídio.

Outro fator importante na redução dos crimes contra a mulher é a Patrulha Maria da Penha, unidade especializada no enfrentamento à violência contra mulheres da Polícia Militar do Paraná (PMPR). As equipes realizam visitas preventivas após o registro de ocorrências nas polícias Militar ou Civil. Durante as ações, os policiais acompanham o cumprimento das medidas protetivas de urgência determinadas pelo Poder Judiciário e mantêm contato direto com vítimas e agressores para orientar e prevenir novos episódios de violência.

Também é uma iniciativa importante nesse contexto o programa de monitoramento de homens que estão submetidos a medida protetiva e usam tornozeleira eletrônica. O serviço avisa a PM e a possível vítima quando esses homens se aproximam das mulheres mais do que a distância de segurança permitida, possibilitando uma ação imediata.

DENUNCIE – Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados à Polícia Militar pelo telefone 190. Também é possível registrar denúncias pelo telefone 197, da Polícia Civil do Paraná, ou de forma anônima pelo Disque Denúncia 181, disponível 24 horas por dia em todo o estado.

OUTROS INDICADORES – Além da forte queda nos feminicídios em janeiro, os homicídios também tiveram retração, seguindo a tendência de queda dos últimos anos que vêm registrando índices mínimos históricos. A queda de homicídios no Paraná em janeiro de 2026, comparando-se com o mesmo mês do ano passado, foi de quase 12%, diminuindo de 110 para 97 casos. Já os roubos caíram de 1.518 para 1.140 ocorrências, ou seja, 25%. E os furtos tiveram redução de 12.455 casos para 11.681, caindo mais de 6%.