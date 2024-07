O número de homicídios dolosos (com intenção de matar) registrados no Paraná caiu de 972 no 1º semestre do ano passado para 862 nos seis primeiros meses de 2024, uma queda de 11,32% no comparativo entre os dois períodos. O volume é o menor já registrado para um primeiro semestre nos 18 anos em que é levantada a série histórica feita pelo Centro de Análise, Planejamento e Estatística da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), feita desde 2007. Até então, o menor índice havia ocorrido em 2019, quando 869 foram vítimas deste tipo de crime.

O menor volume de homicídios dolosos também influenciou a queda de 10,14% no número geral de mortes violentas intencionais no Paraná no 1º semestre de 2024, totalizando 913, ante 1.016 registradas entre janeiro e junho de 2023. O número de roubos seguidos de morte, que também compõe os dados gerais de homicídios, caíram de 31 para 19 entre os dois períodos, uma redução de 87,71%.

Também houve redução nos crimes contra o patrimônio. O número de furtos caiu 15,48%, passando de 85.333 para 72.121 entre os primeiros semestres de 2023 e de 2024. Seguindo a mesma tendência, houve queda de 14,13% nos furtos de veículos, que passaram de 6.645 para 5.706 no comparativo semestral.

No caso de roubos, que se diferenciam dos furtos por ocorrerem mediante o uso de ameaça ou violência, a redução foi ainda mais expressiva, chegando a 24,42% no índice geral, passando de 12.581 no 1º semestre de 2023 para 9.509 no mesmo período de 2024. Em relação aos roubos de veículos, foram 1.134 casos nos seis meses iniciais deste ano, 35,09% a menos do que os 1.747 registrados de janeiro a junho do ano passado.

MUNICÍPIOS– Entre as cidades mais populosas do Paraná, a maior queda proporcional no volume de homicídios dolosos entre os primeiros semestres de 2023 e 2024 ocorreu em Umuarama, passando de 15 para apenas duas, o que equivale a uma redução de 86,7%. As outras reduções mais expressivas foram registradas em Araucária (de 11 para 5, queda de 54,5%), Londrina (de 40 para 20, queda de 50%), Apucarana (de 12 para 7, queda de 41,7%), Francisco Beltrão (de 10 para 6, queda de 40%) e Colombo (de 25 para 16, queda de 36%).

Outro dado relevante é que 197 municípios paranaenses, 49,4% de todas as localidades do Estado, não tiveram nenhuma ocorrência de homicídio doloso registrada nos seis primeiros meses deste ano. Entre os 202 que tiveram algum crime deste tipo, 96 (47,5%) aparecem na lista com apenas uma ocorrência no período.

POLICIAIS PREPARADOS– Na avaliação do secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, os resultados positivos refletem os investimentos contínuos do Governo do Estado nas forças de segurança pública, com destaque para a modernização do aparato policial e as políticas de prevenção à violência.

Ele citou como exemplo recente os investimentos mais recentes de R$ 117 milhões para a compra de novos helicópteros, viaturas embarcações e embarcações blindadas, entregues em junho. No início deste mês, o Estado também entregou 70 novas viaturas para uso das delegacias de Polícia Civil em todo o Paraná.

Além dos investimentos feitos com recursos do tesouro estadual, o Paraná também se destaca no uso eficiente dos recursos federais para o setor. Entre 2019 e 2022, o Estado empenhou 71% dos R$ 174,5 milhões repassados através do Fundo Nacional de Segurança Pública, a terceira melhor proporção entre os entes federativos, de acordo com levantamento do jornal Folha de S.Paulo.

Em maio, o governador Carlos Massa Ratinho Junior também autorizou a maior promoção de policiais civis da história. No total, 2.337 agentes da corporação foram promovidos e tiveram aumento de remuneração, com um impacto mensal de mais de R$ 1,6 milhão.

Os investimentos do Governo do Estado na melhoria da estrutura, equipamentos, tecnologia e na valorização dos agentes de segurança têm feito a diferença no trabalho intensivo destes profissionais para reduzir os índices de criminalidade, em especial de homicídios e outros crimes violentos”, afirmou Teixeira.

Outro fator que influenciou positivamente no desempenho, de acordo com o secretário, foi o aumento das ações conjuntas com outras forças de segurança pública. “Conseguimos desenvolver um trabalho de inteligência integrado entre as polícias Civil e Militar, que também atuam em contato com policiais de outros estados, as guardas municipais e a Polícia Rodoviária Federal, o que nos ajudou a manter o Estado com um índice de criminalidade aceitável”, acrescentou.

Confira o número de homicídios dolosos registrados no 1º semestre de cada ano no Paraná:

2007 – 1.344

2008 – 1.394

2009 – 1477

2010 – 1.787

2011 – 1.521

2012 – 1.578

2013 – 1.323

2014 – 1.321

2015 – 1.222

2016 – 1.276

2017 – 1.123

2018 – 1.033

2019 – 869

2020 – 1.076

2021 – 962

2022 – 1.021

2023 – 972

2024 – 862