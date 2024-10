Marcelo Palhares, prefeito de Jacarezinho, cravou seu nome na história das eleições municipais do Paraná ao ser reeleito com84% dos votos válidos, o equivalente a 17.763 votos. Esse desempenho extraordinário fez de Palhares o prefeito mais votado em municípios acima de 40 mil habitantes no Estado, destacando-o como um dos líderes políticos mais expressivos.

O sucesso nas urnas vai além das fronteiras de Jacarezinho. No ranking geral de votações no Paraná, Palhares ocupou a 9ª posição entre todos os prefeitos eleitos ou reeleitos, superando cerca de 350 gestores municipais. O resultado reflete a confiança da população em sua gestão e reafirma seu protagonismo em todo o estado.

Vitória histórica no Norte Pioneiro

Além de marcar a maior votação já registrada por um candidato a prefeito na história de Jacarezinho, o índice de aprovação de Palhares é o mais expressivo da região do Norte Pioneiro nas eleições de 2024. O fato de ter sido um dos poucos prefeitos eleitos com mais de 70% dos votos reforça sua posição de liderança regional.

“Este resultado histórico é a prova de que nosso trabalho está transformando Jacarezinho para melhor. Agradeço profundamente aos eleitores pela confiança e à minha equipe por todo o empenho. Seguiremos firmes, honrando esse voto de confiança”, comemorou.

Gestão que faz história

Palhares não se destaca apenas pela vitória eleitoral, mas também pela gestão inovadora que tem mudado a realidade de Jacarezinho. Sob seu comando, o município já investiu mais de R$ 115 milhões em obras públicas, incluindo o maior programa de pavimentação da história local.

No setor privado, seu governo atraiu investimentos bilionários, gerando empregos e ampliando a renda dos cidadãos. Jacarezinho, hoje, é o município com o maior número de trabalhadores com carteira assinada no Norte Pioneiro, um reflexo direto de uma administração comprometida com o crescimento econômico.

Graças a essa administração, os moradores de Jacarezinho recuperaram o orgulho de viver em uma cidade que está em pleno desenvolvimento. A cidade se destaca por oferecer mais saúde, mais oportunidades de emprego, lazer acessível e melhor qualidade de vida para todos.

Outro feito importante foi nas eleições proporcionais, foi que a coligação de Marcelo Palhares elegeu oito dos nove vereadoresque irão ocupar as cadeiras do Legislativo, consolidando ainda mais o apoio político à sua gestão.

O nome de Marcelo Palhares agora ecoa não só em Jacarezinho, mas em todo o Paraná, como um exemplo de liderança e eficiência, sinalizando que sua administração ainda tem muito a oferecer para o desenvolvimento local e regional.