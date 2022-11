Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante, na quinta e sexta-feira (10 e 11), dois homens pelo crime de moeda falsa no noroeste do Paraná. As ocorrências aconteceram nas cidade de Paranavaí e Marilena.

Na primeira ocorrência, em Paranavaí, os policiais monitoraram a entrega de uma encomenda. quando o suspeito a recebeu, os policiais realizaram a abordagem, encontrando 20 notas falsas de R$ 50, totalizando o valor de R$ 1 mil, dentro do pacote.

Foram apreendidas 20 notas falsas de R$ 50 em Paranavaí | Foto: PF

No dia seguinte, foi monitorada a entrega de uma correspondência em Marilena, com a abordagem sendo realizada de maneira semelhante. O destinatário foi flagrado recebendo 10 cédulas de R$ 100, totalizando também R$ 1 mil.

As notas tinham características bastante similares às verdadeiras, simulando seus elementos de segurança. No entanto, repetiam o mesmo número de série, impossível de ocorrer com uma nota verdadeira.

Os autuados foram indiciados pelo crime de moeda falsa, previsto no artigo 289, § 1º Código Penal, e poderão ser condenados a até 12 anos de prisão.