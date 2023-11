Um piloto morreu após perder o controle do helicóptero e a aeronave cair na água. No momento do acidente, o helicóptero sobrevoava o rio Paraná, na Argentina. O caso foi registrado no domingo (26) e as imagens do acidente circulam nas redes sociais.

De acordo com a mídia local, haviam muitas pessoas no rio devido ao calor. Um dos banhistas conseguiu registrar o momento exato do acidente (assista abaixo).

No helicóptero além do piloto, havia três passageiros. O piloto identificado como Gustavo Degliantoni, de 71 anos, morreu. Os passageiros identificados como Rubén Calderone, de 76, Rubén Ojeda, de 63 anos, e Osvaldo Iommi, de 70, sofreram ferimentos leves.