Na última na sexta-feira (24), o curso de Enfermagem da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) promoveu o 1º Encontro UENP na Comunidade em parceria com a Secretaria de Saúde de Bandeirantes, no Ginásio de Esportes Chinelão. O evento reuniu projetos de extensão da instituição e proporcionou à comunidade o conhecimento dos projetos desenvolvidos pelos estudantes do primeiro ano do curso como parte das atividades curriculares de extensão (AEX).

Os serviços gratuitos oferecidos incluíam aferição de pressão arterial, medição de glicemia capilar, distribuição de preservativos e testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatite. Ao longo do dia, aproximadamente 800 pessoas participaram, principalmente alunos do ensino fundamental e médio. A coordenadora do evento, Simone Cristina Castanho Sabaini de Melo, destacou a importância de apresentar a UENP à comunidade, enfatizando a existência de uma universidade pública, gratuita e de qualidade no município.

Rui Gonçalves Marques Elias, pró-reitor de Extensão e Cultura da UENP, ressaltou a relevância do evento para a extensão universitária, destacando o protagonismo dos alunos na apresentação dos projetos à comunidade. O diretor do Campus Luiz Meneghel, Ricardo Castanho Moreira, agradeceu o apoio da Reitoria e do PROEC, enfatizando a importância das parcerias com a comunidade, prefeitura e empresas para o desenvolvimento das atividades de extensão.

A Vigilância em Saúde de Bandeirantes promoveu o Dia de Combate à Dengue durante o evento, destacando a importância da parceria com a UENP para levar informações sobre saúde e prevenção à população. O prefeito de Bandeirantes, Jaelson Ramalho Matta, elogiou a iniciativa, especialmente pela participação de crianças e adolescentes, ressaltando a importância de disseminar conhecimentos sobre prevenção da dengue, primeiros socorros e higiene desde cedo.

Os alunos da UENP, envolvidos em projetos como Jovens Socorristas, destacaram a boa interação com o público e a oportunidade de compartilhar o que aprendem na universidade. Professores de escolas locais também elogiaram a iniciativa, programando a importância do evento para ampliar o conhecimento dos alunos sobre saúde.

A professora Simone agradeceu a parceria com a prefeitura, especialmente as Secretarias de Saúde e Educação, pelo apoio no evento, destacando a relevância da união de esforços para realizar um evento significativo para a comunidade.