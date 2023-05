Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No final da tarde de ontem, 21, por volta das 17h30min, durante o patrulhamento de rotina, policiais militares de Cambará/PR, se depararam com uma situação de perigo envolvendo um suspeito conhecido por seu envolvimento com o narcotráfico. O fato ocorreu na Avenida Brasil, no cruzamento com a Rua Guilherme Dadona.

Ao perceber uma aproximação policial, o suspeito, que conduzia uma motocicleta, fugiu em alta velocidade, deixando em risco não apenas a sua própria vida, mas também a de terceiros.

Diante da situação, os policiais decidiram interromper o acompanhamento da motocicleta, priorizando a segurança pública. Com base nas informações disponíveis e na identificação prévia do suspeito, a equipe deslocou-se à residência do motociclista, localizada nas proximidades, na espera de encontrá-lo no local.

Ao chegarem à casa do suspeito, a equipe conseguiu abordá-lo enquanto ele estava na calçada prestes a entrar em sua residência. A ação foi realizada de forma rápida e segura, sem confrontos ou incidentes.

Durante busca pessoal, foram localizadas 56 pedras de crack, além de uma porção de maconha, caracterizando o crime de tráfico de drogas. Além disso, a motocicleta utilizada pelo traficante apresentou sinais de adulteração, com a placa, chassi e número do motor alterados, o que levanta suspeitas de envolvimento em outras atividades ilícitas.

Diante das evidências, o suspeito recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado pelos policiais militares à Delegacia de Polícia local. Um inquérito será insaturado para investigar a sua participação em crimes relacionados ao tráfico de drogas e adulteração veicular.