Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Foram encontrados R$ 719.900,00 em espécie dentro do compartimento do “airbag” do passageiro dianteiro de um Nissan March, na BR-163, em abordagem da polícia, nesta segunda-feira (15), na cidade de Mercedes, no oeste do Paraná.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), parou um homem que aparentava estar nervoso durante a vistoria, o que elevou o nível das buscas. O motorista disse que não sabia da existência do dinheiro no carro e que apenas estava levando o veículo para o irmão dele, que o trocaria por uma caminhonete.

Como não foi provada a origem do dinheiro e o motorista afirmou não saber da existência dos valores escondidos, ele foi detido e conduzido até a Polícia Federal, em Guaíra, também no oeste.