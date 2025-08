Na tarde deste domingo, por volta das 13h26, uma equipe policial foi acionada para atender a uma ocorrência de perturbação do trabalho e sossego na Rua Eupídio José de Carvalho, no município de Salto do Itararé.

Segundo relato, um morador do bairro, que preferiu não se identificar, informou à polícia sobre o volume excessivo de um aparelho de som em uma residência vizinha. No local, a equipe foi recebida por uma das moradoras, que relatou estar sendo provocada constantemente pela tia, proprietária do imóvel, que insistia em manter o som em volume alto.

Diante da situação, a equipe solicitou a identificação das envolvidas e orientou sobre as possíveis medidas legais. De forma espontânea, a moradora queixosa formalizou representação contra a tia, que ainda mantinha o aparelho de som ligado.

Após autorização para entrada na residência, os policiais apreenderam uma caixa de som da marca Pulse, que estava em funcionamento. Ambas as mulheres foram conduzidas ao destacamento local para registro do termo circunstanciado, sendo liberadas em seguida.