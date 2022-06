Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na manhã deste sábado (11), uma mulher, de 27 anos, foi resgatada de uma residência em Pitangueiras, no norte do Paraná. Ela foi tirada à força da própria casa por um homem armado. Quem fez o resgate foi o prefeito da cidade, que tem aproximadamente três mil habitantes.

Sargento Samuel (AVANTE) é ex-policial militar e está no cargo do Executivo há dois anos. Por volta das 7h, ele recebeu uma ligação da empresa de segurança da cidade informando que um homem, de 37 anos, estava mantendo uma vítima presa em um imóvel.

O homem havia entrado na casa da família da mulher e efetuado disparos. Com medo, os pais se esconderam e a vítima foi agarrada por ele, que a levou até outro imóvel.

Sargento Samuel foi até o endereço repassado e encontrou o suspeito. O homem entregou a arma e recebeu voz de prisão. A mulher apresentava diversos ferimentos que podem ter sido causados por coronhadas. Porções de drogas e a arma, que não possui registro, foram apreendidas.

A motivação para o crime seria ciúmes. O casal teria tido um encontro e, dias depois, o homem viu a mulher com outra pessoa.

Ele foi levado para a delegacia pela Polícia Militar (PM) de Astorga e deve responder por porte ilegal e tráfico. A vítima foi encaminhada ao Hospital São Rafael, em Rolândia.

Quem é o prefeito?

Samuel Teixeira atuou como policial militar por 10 anos. Ao assumir a Prefeitura, automaticamente entrou para a reserva da PM. Por lei, não é possível ter os dois cargos de forma simultânea.

Pitangueiras não possui batalhão da PM próprio e é atendida 2º Pelotão de Astorga. Uma empresa privada faz patrulhamento, sem uso de armas de fogo.

Sargento Samuel, que tem posse e porte de arma, informou é notificado quando é necessária uma ação mais rápida na cidade.

De acordo com Artigo 301 do Código Penal brasileiro, qualquer cidadão pode “prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”, sem necessidade de uma autoridade no momento do flagrante.