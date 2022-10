Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um rapaz de 29 anos foi morto a facadas pelo próprio pai na cidade de Nova Esperança, que fica a cerca de 40 quilômetros de Maringá, no Noroeste do Paraná. O crime aconteceu na noite de sábado (8), assim que o jovem chegou em casa.

As informações são que o Eduardo Soares Junior estava em um culto religioso e quando chegou na residência acabou discutindo com o pai de 54 anos, que havia ingerido bebida alcoólica. Quando Eduardo saiu do cômodo para evitar uma briga, o pai de posse de uma faca atingiu por várias vezes o filho. Ele foi ferido com cerca de 10 golpes.

Socorristas do Samu e a Polícia Militar foram acionados por familiares. Quando os socorristas chegaram ao local, o jovem já estava morto. Familiares seguraram o autor do crime até a chegada da polícia.

O corpo de Eduardo foi levado para o Instituto Médico de Paranavaí. O enterro do jovem está marcado para às 17h deste domingo no Cemitério Municipal de Nova Esperança.

O pai permanece detido e deve responder por homicídio. A Polícia deve repassar mais detalhes sobre o caso na segunda-feira (10).