Um homem de 51 anos morreu em acidente na noite de sábado (8), na cidade de Quedas do Iguaçu, no Centro-Oeste do Paraná.

A vítima fatal era condutora de um Fiat Uno que bateu frontalmente com os ocupantes de uma S-10 na PR-473. Com o impacto os carros ficaram com as frentes totalmente danificadas.

O condutor do Uno, com placas de São Jorge do Oeste, morreu antes da chegada dos socorristas. Na caminhonete, estava o condutor de 45 anos, e o passageiro de 40 anos. Ambos sofreram ferimentos leves, foram atendidos pelos socorristas do Samu encaminhados para o Hospital Municipal de Quedas do Iguaçu.

A Polícia Rodoviária Militar esteve no local e sinalizou a pista. O corpo da vítima fatal foi levado para o Instituto Médico Legal.