Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Policiais da Rotam da 4ª Companhia recuperaram uma motocicleta Honda/ POP 100, produto de furto, antes mesmo da vítima procurar a PM para registrar Boletim de Ocorrência. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (2), em Santo Antônio da Platina/PR.

A equipe fazia patrulhamento na Vila Ribeiro, quando se deparou com a motocicleta transportando o passageiro sem capacete. O condutor tentou fugir, mas acabou abordado.

De acordo com a PM, a dupla é usuária de droga. Ao consultar a documentação da motocicleta nada de irregular foi constatado, porém o condutor não possuía habilitação. Ele foi questionado, e disse que havia comprado a moto na Feira do Rolo de uma pessoa de nome Reinaldo. Questionado novamente pelos policiais, o suspeito mudou a versão dizendo que havia pago R$ 300 pelo veículo a um homem de nome Aguinaldo, cuja negociação ocorreu no centro da cidade.