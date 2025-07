O sargento Eder Padilha, da Polícia Militar do Paraná (PMPR), morreu em um grave acidente de moto nesta terça-feira (22), em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná. Eder pilotava uma motocicleta quando perdeu o controle e bateu em um poste.

O acidente aconteceu por volta das 19h30 e o sargento chegou a ser encaminhada ao Hospital Regional de Francisco Beltrão mas morreu logo depois. A morte da vítima causou grande comoção nas redes sociais. Até o momento não há informações sobre velório e sepultamento.

Morte de sargento da PM após acidente comove comunidade e amigos de farda

O sargento estava lotado no 21° BPM de Francisco Beltrão e a companhia publicou uma nota de pesar se solidarizando com a família da vítima. “É com grande pesar que a Polícia Militar do Paraná, através do 21º BPM, comunica o falecimento do 3° Sargento QP PM Eder Padilha dos Santos. Consternados pela incomensurável perda, Oficias e Praças deste Batalhão prestam sua última continência ao eterno Sgt. Padilha”.

Além da companhia, amigos e familiares se despediram de Eder por meio das redes sociais. A cunhada da vítima publicou diversas fotos e expressou o sentimento de luto por meio de um texto emocionante.

“Um ser humano sensacional, um homem de um carácter sem palavras, com um coração gigante e uma vontade enorme de fazer tudo se realizar na vida dele e para minha irmã […] Meu cunhado, estará sempre em nossos corações, assim como o exemplo de amor recíproco de vocês, grande e forte. A dor é imensa! Descanse em paz, cunhado. O seu legado e sua luta, guerreiro, sargento Eder, permanecerão para sempre”, escreveu.