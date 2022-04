Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O trabalho de inteligência da Polícia Militar do Paraná (PMPR) resultou na prisão de três suspeitos na tarde desta quarta-feira (20), em Paranaguá, no litoral do estado. Entre os alvos dos policiais está uma dupla foragida suspeita de envolvimento em pelo menos 24 homicídios registrados na região dos Campos Gerais.

A prisão dos suspeitos aconteceu após uma denúncia repassada à Agência Local de Inteligência (ALI). Um veículo clonado estaria circulando na região do bairro Alto São Sebastião. Equipes da Rádio Patrulha Auto (RPA) iniciaram as buscas e após localizarem o automóvel Volkswagen Voyage começaram uma perseguição.

Os ocupantes do veículo clonado não respeitaram a sinalização dos policiais e fugiram em direção ao bairro Palmital. Próximo ao cemitério Nossa Senhora do Carmo, dois ocupantes do carro suspeito pularam do automóvel em movimento. Com o apoio de equipes da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel), os fugitivos que tentaram entrar em um matagal foram detidos.

Já o veículo continuou a fuga com dois indivíduos dentro. Porém, no cruzamento entre as ruas Baronesa do Cerro Azul e Presidente Getúlio Vargas, o condutor do Voyage perdeu o controle e bateu contra o muro de uma residência. O motorista foi detido, entretanto, um outro ocupante conseguiu fugir.

Identificação dos presos

Após a prisão dos três suspeitos, a polícia confirmou a identificação dos jovens e descobriu o envolvimento em facções criminosas. O rapaz que dirigia o automóvel foi identificado como Erick Henrique da Silva Rocha. O indivíduo era foragido da polícia e suspeito de matar a advogada Eloisa Guimarães, que foi assassinada em Ponta Grossa, em março deste ano.

Entretanto, este não seria o único crime que Erick é suspeito. De acordo com a investigação, o suspeito e Eduardo Ferreira – que também foi preso na ação – podem ter envolvimento em pelo menos 24 homicídios.

Além da dupla, a ação prendeu José Raylan de Lima. O trio foi encaminhado à Cadeia Pública de Paranaguá.

Material apreendido

Em verificação no sistema, os policiais identificaram que o carro utilizado pelos suspeitos era clonado. Dentro do veículo foi encontrada uma pistola, uma machadinha e um carregador. Além disso, foram localizadas 31 munições.