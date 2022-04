Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Diogo Mussi, irmão do ex-BBB Rodrigo Mussi, participou do programa Encontro com Fátima Bernardes na manhã desta quinta-feira, 21. Na entrevista, ele deu atualizações sobre o estado de saúde do ex-brother.

De acordo com Diogo, o empresário se lembrou de ter ido ao jogo do São Paulo no estádio do Morumbi antes de sofrer um acidente de carro. Porém, Rodrigo não se lembra do acidente que sofreu no dia 31 de março.

“Ontem ele lembrou do jogo do São Paulo, mas do acidente ele não se lembra. Quando a gente pergunta, ele se retrai e balança a cabeça negativamente”, afirmou. Rodrigo recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) nesta quarta-feira, 20

Mussi segue no Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde continuará sua reabilitação. Ainda segundo Diogo, o ex-BBB oscila entre momentos de consciência e confusão: “Essas oscilações são completamente naturais. Agora a tendência é que ele consiga ir recobrando a consciência até ficar 100%. […] Hoje ele queria ir embora, fala que quer voltar para a academia. Ele não entendeu a gravidade da situação que ele passou”.