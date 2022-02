Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um trator partiu ao meio ao se envolver em um acidente no Oeste do Paraná, na noite de quarta-feira (02). Quatro pessoas ficaram feridas.

A colisão entre o trator e um veículo Creta aconteceu na PRC-467, nas proximidades da Sede do Batalhão de Polícia de Fronteira, em Marechal Cândido Rondon.

Os veículos seguiam pela mesma pista, quando a condutora do Creta bateu na traseira do trator. Com o forte impacto, a máquina agrícola quebrou no meio e o veículo de passeio parou em cima do rodado do trator.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e também da prefeitura atenderam as vítimas. Três pessoas que estavam no trator precisaram de atendimento médico, elas sofreram ferimentos moderados. Após os primeiros socorros, elas foram levadas para casas hospitalares de Marechal.