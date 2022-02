Três pessoas morrem e uma fica em estado grave após caminhonete capotar no Paraná

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Três pessoas morreram e uma ficou em estado grave após caminhonete capotar. O acidente aconteceu na noite dessa sexta-feira, 11, na rodovia PR-552, em Ourizona, no Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo bateu contra um barranco à margem esquerda da rodovia e depois capotou.

Quatro pessoas estavam na caminhonete. Com o impacto da batida, o motorista, de 37 anos, e outros dois passageiros, de 35 e 19 anos, morreram no local do acidente. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Maringá.