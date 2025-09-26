O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para risco de tempestade com rajadas de vento que podem alcançar 60 km/h, em diversas regiões do Paraná.

Alerta para tempestade no Paraná: previsão para o fim de semana

O fim de semana será marcado por condições climáticas distintas no Paraná. Enquanto Curitiba e o litoral enfrentam frio e chance de garoa, o interior do estado terá sol, calor e baixa umidade. No domingo, uma frente fria muda o cenário e traz chuva para parte do território paranaense.

No sábado (27), Curitiba registra máxima de 20°C, sem previsão de chuva. O litoral segue com chuviscos no início da manhã e nebulosidade variável à tarde.

No interior, o sol predomina e as temperaturas ficam elevadas. No entanto, no extremo sudoeste, há previsão de pancadas de chuva à noite. Em Foz do Iguaçu, o tempo será abafado, com possibilidade de raios no fim do dia, segundo a Climatempo.

O domingo (28) será marcado pela chegada de uma frente fria ao Paraná. No centro-sul e oeste, pancadas de chuva irregulares aumentam a umidade.