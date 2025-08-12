A Prefeitura de Jacarezinho concluiu recentemente o cascalhamento da estrada que atende o bairro Dourados, localizado na zona rural do município. A intervenção tem como objetivo garantir melhores condições de tráfego para os moradores e produtores rurais da região, promovendo mais segurança e eficiência na circulação de veículos.

Com a via mais estável e segura, o transporte escolar e o deslocamento diário das famílias passam a contar com mais agilidade e qualidade. A melhoria também favorece diretamente o escoamento da produção agrícola, fortalecendo a economia local e reduzindo os riscos enfrentados por quem depende da estrada para trabalhar ou estudar.

A ação faz parte de um conjunto de obras que vêm sendo realizadas pela administração municipal na zona rural, reforçando o compromisso com o acesso, o cuidado e o respeito aos cidadãos que vivem e produzem fora do perímetro urbano.

Segundo a Prefeitura, investimentos em infraestrutura rural são essenciais para garantir dignidade e desenvolvimento às comunidades do campo, que desempenham papel fundamental na vida econômica e social de Jacarezinho.