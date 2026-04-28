No dia 28 de abril, os Tiros de Guerra de Jacarezinho e Santo Antônio da Platina promoveram uma instrução conjunta com os alunos do Curso de Formação de Cabos (CFC), tendo como tema central Justiça e Disciplina.

A atividade teve como propósito consolidar os valores fundamentais da hierarquia e da disciplina, considerados pilares indispensáveis para a formação do combatente e para o cumprimento das missões da Força Terrestre.

Durante a instrução, os participantes receberam orientações sobre conduta militar, responsabilidade e aplicação correta das normas disciplinares, elementos essenciais para a vida castrense. A integração entre os dois Tiros de Guerra reforçou o espírito de corpo, a cooperação e o compromisso com a formação de cidadãos conscientes e preparados para servir à Pátria.

O encontro foi marcado pela ênfase na importância da disciplina como sustentação da força militar. Como destacou a máxima transmitida aos alunos: “Disciplina é a força dos Exércitos.”

Esse tipo de atividade conjunta fortalece não apenas o aprendizado técnico, mas também os laços institucionais e comunitários, reafirmando o papel dos Tiros de Guerra na formação de jovens comprometidos com valores cívicos e militares.