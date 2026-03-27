Na manhã desta sexta-feira, foi realizada uma solenidade marcada por reconhecimento e valorização profissional, dedicada aos policiais militares que se destacaram operacionalmente no mês de março do corrente ano. O evento reuniu, membros da corporação e convidados, em um momento de celebração ao compromisso, coragem e dedicação demonstrados no cumprimento do dever.

Durante a cerimônia, diversos policiais foram homenageados pelos relevantes serviços prestados à sociedade, evidenciando o empenho diário na preservação da ordem pública e na proteção da comunidade. Entre os agraciados, destacou-se o Soldado Segundo, pertencente à 2ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar, que obteve o maior destaque operacional no período.

Em reconhecimento ao seu desempenho exemplar, o Sd. Segundo recebeu a placa de “Policial Destaque do Mês”, honraria concedida àqueles que se sobressaem pelo profissionalismo, eficiência e comprometimento em suas ações.

A solenidade reforça a importância de valorizar os profissionais que, com bravura e responsabilidade, contribuem significativamente para a segurança pública, servindo de inspiração para toda a tropa.