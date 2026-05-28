Jacarezinho foi palco, nesta quinta-feira (28), da comemoração dos 73 anos do 2º Batalhão da Polícia Militar, uma das instituições mais tradicionais e estratégicas para a proteção da população do Norte Pioneiro.

Com atuação em 22 municípios e responsabilidade sobre cerca de 338 mil habitantes, o batalhão consolidou-se ao longo das décadas como referência em disciplina, coragem e proximidade com a comunidade.

A solenidade destacou não apenas a importância histórica da corporação, mas também o reconhecimento ao trabalho diário dos policiais que garantem tranquilidade e confiança à região.

Autoridades locais reforçaram a relevância da parceria entre o município e as forças de segurança, ressaltando que o 2º BPM é peça fundamental na construção de um ambiente mais seguro e acolhedor.

A Prefeitura de Jacarezinho aproveitou a ocasião para agradecer e parabenizar todo o efetivo, sublinhando o impacto positivo da atuação da Polícia Militar na vida dos cidadãos.