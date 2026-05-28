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Na noite de terça-feira (27), policiais apreenderam 961,8 kg de maconha em uma caminhonete durante uma perseguição em Ourizona (PR).

O acusado de tráfico tentou escapar utilizando um lançador de fumaça instalado no escapamento do veículo, recurso usado para dificultar a visibilidade e despistar os agentes.

Após desobedecer à ordem de parada, o homem abandonou a caminhonete e fugiu a pé para uma área de vegetação, mas acabou sendo alcançado e detido.

Durante a vistoria, os policiais constataram que o veículo estava com placas clonadas e havia registro de furto em São José dos Campos (SP). O caso reforça a atuação das forças de segurança na repressão ao tráfico de drogas e evidencia o uso de métodos cada vez mais sofisticados para tentar escapar da fiscalização.