Na manhã desta quinta-feira (28), o município de Jacarezinho foi palco de uma ação social de grande impacto promovida pelo Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família.

O Programa Nascer Bem Paraná chegou ao Norte Pioneiro com o objetivo de oferecer suporte direto a gestantes, puérperas e recém-nascidos em situação de vulnerabilidadeForam entregues 212 kits de maternidade, compostos por carrinho de bebê, roupas, produtos de higiene e acessórios indispensáveis para os primeiros cuidados.

A iniciativa contempla 16 municípios da região, reforçando o compromisso do Estado com a proteção social e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à infância.Mais do que a distribuição de itens, o programa simboliza acolhimento e investimento no futuro das crianças paranaenses.

Ele incentiva o acompanhamento pré-natal, promove dignidade às famílias e integra ações de assistência social e saúde pública em uma estratégia conjunta de cuidado.

A Prefeitura de Jacarezinho destacou a relevância da parceria com o Governo do Estado e agradeceu às equipes da Secretaria Estadual e da Secretaria Municipal de Assistência Social pela dedicação na organização do evento. A ação foi considerada um marco para a região, unindo esforços em prol da proteção e do bem-estar das famílias que mais necessitam.