A Polícia Militar do Paraná (PMPR) prendeu um homem por descumprimento de medida protetiva de urgência na tarde desta quinta-feira (26), no bairro Água Verde, em Curitiba. A ação foi viabilizada pelo Sistema de Monitoração Eletrônica Simultânea (MES), integrado ao aplicativo Salve Maria e ao Centro de Monitoramento da Polícia Penal do Paraná, que permite o acompanhamento em tempo real de situações de risco envolvendo vítimas de violência doméstica. O Sistema faz parte do Programa Mulher Segura, da Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp).

A ocorrência foi repassada via Centro de Operações (Copom), após alerta automático gerado quando o agressor ultrapassou os limites estabelecidos judicialmente. A vítima, cadastrada no programa, passou a receber notificações sonoras no celular ainda no período da manhã, indicando a aproximação indevida. Ao atingir a área de exclusão — zona mais restritiva — o acionamento da Polícia Militar ocorreu de forma imediata.

No local, a equipe do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) fez contato com a vítima, que apresentou, por meio do aplicativo, a localização em tempo real do agressor. Com base nessas informações, os policiais intensificaram o patrulhamento na região e localizaram o suspeito nas proximidades, realizando a abordagem.

Durante a verificação, foi constatado que o autor tinha ciência do descumprimento da medida protetiva, sendo identificado que o dispositivo de monitoramento eletrônico apresentava alerta ativo no momento da abordagem. A situação foi confirmada pelos sistemas institucionais, caracterizando flagrante delito.

“A ocorrência chegou para a equipe via Copom a partir de um alerta do sistema integrado com a Polícia Penal. A vítima já estava recebendo notificações no celular e, com a localização em tempo real apresentada no aplicativo, foi possível direcionar o patrulhamento e localizar rapidamente o autor”, explicou a aspirante Ana Kaori.

Foi dada voz de prisão ao indivíduo, garantindo a preservação da integridade da vítima e o cumprimento da ordem judicial. O homem foi encaminhado à Delegacia da Mulher da Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A vítima possui medida protetiva desde outubro do ano passado e passou a utilizar o aplicativo há cerca de uma semana, ferramenta que foi determinante para a rápida atuação das equipes e para evitar a escalada da violência.

A PMPR reforça a importância da rede de proteção e orienta que casos de violência doméstica sejam denunciados pelo telefone 190 ou pelos canais oficiais disponíveis. A atuação integrada entre tecnologia e policiamento tem como foco a preservação da vida e o enfrentamento à violência contra a mulher.