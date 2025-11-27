O Município de Jacarezinho por meio da Secretaria Municipal de Administração divulgou o Relatório de Contratações Públicas com Características de Sustentabilidade, referente ao período de 12 de junho de 2024 a 28 de novembro de 2025, revelando que mais de R$ 7 milhões foram destinados a aquisições e serviços com critérios ambientais.

Conforme o secretário da pasta Jailton de Paula, o montante corresponde a 5,56% de todos os processos licitatórios municipais, demonstrando o avanço da administração na adoção de práticas responsáveis e alinhadas à Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei Federal nº 14.133/2021).

O prefeito Marcelo Palhares e o vice-prefeito Antonio Neto comemoram esse avanço na gestão pública, visto que, o documento reúne contratações que incorporam princípios de sustentabilidade, como logística reversa, eficiência energética, gestão adequada de resíduos, uso racional de recursos naturais e outras medidas que reduzem impactos ambientais.

Entre junho e dezembro de 2024, por exemplo, foram registrados R$ 4.044.186,67 em compras e serviços com foco ambiental. Os principais investimentos incluem: gestão de resíduos e logística reversa, eficiência energética e tecnologias de baixo impacto, uso racional de recursos naturais e outras iniciativas ambientais.

De janeiro a novembro de 2025, Jacarezinho manteve o ritmo de investimentos em contratações sustentáveis. E no dia 19 de novembro de 2025, o Município deu um passo definitivo para o fortalecimento da agenda ambiental ao publicar o Decreto Municipal nº 10.967, que regulamenta a adoção de critérios de sustentabilidade nas compras públicas.

A normativa estabelece diretrizes claras, contínuas e estruturadas para que processos de aquisição considerem aspectos ambientais, sociais e econômicos, reforçando a governança e a eficiência do gasto público.

“Com o novo decreto, o município formaliza sua política de compras sustentáveis, amplia a aplicação de critérios ambientais e consolida uma cultura administrativa orientada ao desenvolvimento responsável”, detalhou o secretário Jailton de Paula.

E mesmo antes da regulamentação, o relatório evidencia que Jacarezinho já vinha incorporando práticas sustentáveis em suas contratações, priorizando a mitigação de impactos ambientais, a otimização de recursos e a gestão adequada de resíduos.