Uma verdadeira festa, marcada pela integração e intercâmbio cultural. A 3ª edição do Circuito Caminhos do Paraná – Angra Doce está agitando a rotina das cidades que estão em seu roteiro, a exemplo de Quatiguá, visitada nesta segunda-feira (29/9). “Foi um evento fantástico, repleto de apresentações, que reuniram cerca de 3 mil dos 8 mil moradores da cidade. Todos os comerciantes locais que participaram registraram ótimo faturamento, mostrando que o Circuito Caminhos do Paraná faz toda a diferença na economia e no turismo em cada município pelo qual passa”, avalia o idealizador da iniciativa, Alexandre Boff.

A caravana com 25 trailers e motorhomes começou no último dia 25 em Wenceslau Braz, distante 170 km de Ponta Grossa e 290 km de Curitiba. Depois, seguiu para Santana do Itararé (26/9), Salto do Itararé (27/9), Siqueira Campos (28/9), Quatiguá (29/9), Joaquim Távora (30/9), Carlópolis (1º/10) e Ribeirão Claro (quinta-feira, 2/10). Após, entra na etapa final e vai para Jacarezinho (sexta-feira, 3/10), encerrando neste sábado (4/10) em Santo Antônio da Platina. Em cada município, o comboio com cerca de 25 veículos de recreação chega por volta das 10 horas, montando acampamento em pontos estratégicos, como praças e ruas centrais. Com o apoio das respectivas prefeituras, ocorrem programações diversificadas até por volta das 21 horas, incluindo apresentações musicais e artísticas, feiras gastronômica e de artesanato e palestras ambientais. Além de conversar com os caravanistas para saber mais sobre este estilo de vida conectado à natureza, os moradores também podem visitar o interior dos trailers e motorhomes. Acompanhe as novidades da caravana no perfil do Instagram @circuitocaminhos.

*As 10 cidades abrangidas pela 3ª etapa do Circuito Caminhos do Paraná – Angra Doce:*

*1 – 25/9 (quinta-feira):* Wenceslau Braz (Praça dos Festejos, em frente ao Ginásio de Esportes)

*2 – 26/9 (sexta-feira):* Santana do Itararé (Praça Frei Mathias de Gênova)

*3 – 27/9 (sábado):* Salto do Itararé (Praça Coronel Eugênio de Carvalho/ Praça da Igreja Matriz)

*4 – 28/9 (domingo):* Siqueira Campos (Praça da Cultura, localizada na Avenida Marginal, 935)

*5 – 29/9 (segunda-feira):* Quatiguá (Praça Expedicionário Eurides Fernandes do Nascimento)

*6 – 30/9 (terça-feira):* Joaquim Távora (Avenida Senador Souza Naves, anexo ao Ginásio de Esportes Miguel D. Nicolelli)

*7 – 1º/10 (quarta-feira):* Carlópolis (Rua Januário Francisco Falarz, ao lado da Paróquia Senhor Bom Jesus)

*8 – 2/10 (quinta-feira):* Ribeirão Claro (Praça Rui Barbosa)

*9 – 3/10 (sexta-feira):* Jacarezinho (Avenida Getúlio Vargas, 771, em frente à Catedral)

*10 – 4/10 (sábado):* Santo Antônio da Platina (Praça Nossa Senhora Aparecida, no Centro)