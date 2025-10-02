Nesta quinta-feira (2), o Procon-PR emitiu uma nota de recomendação para estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas no Paraná para lidar com os casos de intoxicação por metanol. Até agora, não há casos confirmados no estado.

De acordo com a nota, estabelecimentos como distribuidoras, bares, restaurantes devem ficar atentas ao manuseio de bebidas alcoólicas durante o serviço aos clientes. Além disso, o Procon relembrou a proibição de transvasar ou recondicionar bebidas, retirar dos estoques e dos displays de venda produtos sem rótulo e que não possuam nota de procedência, e a importância de comunicar as autoridades sanitárias para análise e investigação em caso de dúvidas.

Já para os consumidores, o Procon alertou a importância de manter a atenção e de não adquirir bebidas alcoólicas em locais que vendem produtos abaixo do preço ou sem o fornecimento de nota fiscal.

Secretário alerta sobre casos de intoxicação por metanol no Paraná

De acordo com o secretário de Justiça e Cidadania (Seju), Valdemar Jorge, o Paraná está atento nos casos de intoxicação por metanol que ocorrem em outros estados.