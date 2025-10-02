O Paraná enfrenta uma sexta-feira (3) de tempo instável, com chance de chuva e temporal localizado ao longo do dia. O direcionamento do fluxo de umidade e a manutenção de um cavado em níveis médios da atmosfera devem manter as instabilidades sobre grande parte do estado, trazendo risco de chuva forte e volumosa, principalmente em áreas próximas ao leste paranaense.

Conforme a Climatempo, em algumas regiões, o sol aparece entre nuvens, garantindo momentos de maior abertura de céu, enquanto em outras, a chuva se mantém persistente. Na capital, Curitiba, o dia será de céu encoberto e precipitação a qualquer momento, com volumes significativos e temperaturas mais baixas, variando entre 14°C e 18°C.

Já o sábado (4) marca uma mudança no padrão do tempo. A chuva começa a perder força e deve ocorrer de forma irregular e com menor intensidade. O sol predomina em boa parte do estado, fazendo com que as temperaturas subam, especialmente no norte e noroeste, onde o calor será mais perceptível devido ao transporte de ar quente em direção ao sul.

No domingo, o tempo se mantém estável na maior parte do Paraná, com predomínio de sol e aumento mais intenso das temperaturas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo para tempestades e chuvas fortes em boa parte do estado.

Com isso, a chuva fica entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Os ventos intensos variam de 40 a 60 km/h, e há chance para queda de granizo. Mesmo que baixo, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

As regiões em alerta amarelo são: Região Metropolitana de Curitiba; Centro Ocidental Paranaense; Sudoeste; Sudeste; Centro-Sul; Oeste e Centro Oriental.