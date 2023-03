Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A cidade de Bandeirantes, no norte do Paraná, voltou a ser castigada na madrugada deste domingo (12), uma semana depois de um tromba d’ água destruir casas e deixar famílias desabrigadas por conta da enxurrada do Ribeirão das Antas.

Segundo a Prefeitura, entre as 0h15 e as 05h, foram registrados de 100 mm a 160 mm de chuva intensa acumulada durante a madrugada, principalmente na zona rural do município.

A Defesa Civil contabiliza mais 60 pessoas e 15 famílias afetadas, além dos 2.350 moradores já contados e atendidos com doações e outros serviços municipais na última tempestade.

A Prefeitura informou que os secretários e servidores estavam nos bairros fazendo todo atendimento durante as chuvas da madrugada, disponibilizado ônibus, ambulância, caminhão pipa e retroescavadeira