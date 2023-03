Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um caminhão scania pegou fogo no km 23 da BR-277, em Morretes, sentido litoral paranaense, na tarde deste domingo (12). O veículo que seguia em direção a cidade de Paranaguá, teve a cabine destruída pelo fogo.

A Polícia Rodoviária (PRF), Departamento de Estrada e Rodagem (DER) e Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar atendimento a ocorrência. Ninguém ficou ferido.

Uma fila de pelo menos 4 km na rodovia formou até o fim do atendimento da ocorrência.

O trânsito já está liberado, mas o motorista precisa ficar atento. Policiais rodoviários alertam sobre cautela na direção dos veículos.

Bloqueio estrada da Graciosa

Na manhã de hoje o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informou que a Estrada da Graciosa foi interditada devido ao escorregamento de terra, vegetação e rochas em pontos que já haviam sido danificados nos meses anteriores, no km 8 e km 12. As chuvas que atingem a região voltaram a causar o movimento de materiais, bloqueando a pista.